  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aydın’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Aydın’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 13:32:00 -
Aydın’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da, Yunan unsurları tarafından geri itilen 11 göçmen kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23