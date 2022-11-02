Aydın ve Erzincan'da gıda zehirlenmesi faciası!
Aydın ve Erzincan'da eğitim gören 126 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Aydın ve Erzincan'da eğitim gören 126 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde taşımalı eğitim gören 106 öğrencide, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikâyetler görüldü.
Öğrenciler, Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 9'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 96 öğrencinin taburcu edildiği belirtildi.
Erzincan'da da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikâyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Yemeklerden incelenmek üzere numuneler alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.