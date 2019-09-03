Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,60-16,75 TL aralığında işlem gördü.03 Eylül 2019 Salı 12:17
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,60-16,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,60 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 19,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 11,40 TL.
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