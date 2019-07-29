Aydın Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz görevine başladı
AYDIN (İHA) –Aydın’da 2 aydır atama yapılmayan İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Dr.29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43
AYDIN (İHA) –Aydın’da 2 aydır atama yapılmayan İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Dr. Osman Açıkgöz, yeni görevine başladı.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yeni görevine Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret ederek başladı. Daha sonra AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindeki heyet, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti heyetine teşekkür etti.
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