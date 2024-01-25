Aydın rahat bir nefes aldı: O suç makinesi yakalandı
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari A.C'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari A.C'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu, hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 26 farklı suçtan aranan A.C'yi Yeşil Mahalle'de saklandığı evde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.