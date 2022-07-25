Aydın orman yangını nerede çıktı? Aydın orman yangını söndü mü?
Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte peş peşe orman yangını haberleri geliyor. Son olarak Aydın'da orman yangını meydana geldi. Peki, Aydın orman yangını söndü mü?
Yaz aylarıyla birlikte sık sık orman yangını haberleri geliyor. Son olarak yangın haberi Aydın’dan geldi. Peki, Aydın orman yangını söndürüldü mü?
Aydın orman yangını nerede çıktı? Aydın orman yangını söndü mü?
Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını çıktı. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.