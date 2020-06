Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden kan bağışı çağrısı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar dolayısıyla vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kovid-19 pandemisi nedeniyle toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu ve kritik günler yaşadığımız bu süreçte, kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar ile kan stokları ilk defa bitme noktasına gelmiştir. Türk Kızılay’ınca resmi internet sitesinden ‘’Kan Dostum, biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et. “İyilik Sensiz Olmaz" paylaşımına istinaden, yaşanılan bu zor günlerde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak, ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmak, ulusal sağlığa önemli bir katkıda bulunmak, hem de bu çok değerli davranışın yaygınlaşmasını sağlamak adına kan bağışı konusunda yardımcı olabilmemiz için tüm personellerimiz ve Aydınlı vatandaşlarımızı kan vermeleri için Türk Kızılay’ına davet ediyoruz” denildi.