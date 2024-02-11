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Yerel Aydın il genelinde kuvvetli yağış uyarısı
Yerel

Aydın il genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 14:32:00 -
Aydın il genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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