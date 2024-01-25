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Ekonomi Aydın Doğan satınca hisse tavan yaptı
Ekonomi

Aydın Doğan satınca hisse tavan yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 00:10:00 -
Aydın Doğan satınca hisse tavan yaptı

Aydın Doğan'ın kurucusu olduğu Doğan Holding'in Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında devrettiği Miliyet Pazarlama hissesi borsada tavan yaptı.

Doğan Holding, MIPAZ şirketini 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devrederek önemli bir stratejik adım attı. Anlaşma sonrasında MIPAZ'ın çoğunluk hissesi, Enver Çevik liderliğindeki yatırımcılara geçti.

Doğan Holding, 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında MIPAZ'ı Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devretti. Bu stratejik anlaşma ile MIPAZ'ın çoğunluk hissesi Enver Çevik liderliğindeki yatırımcılara geçti. Enver Çevik, MIPAZ'ı önemli bir stratejik yatırım olarak görerek şirketin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma gereği, MIPAZ’ın hisselerinin yüzde 78,76’sı, Enver Çevik ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı liderliğindeki yatırımcılara satıldı. Bu satış sonucunda Enver Çevik, MIPAZ’ın çoğunluk hissesine sahip oldu ve sahip olduğu hisse oranı yüzde 63,32’ye çıktı.

Enver Çevik, MIPAZ’ı stratejik bir yatırım olarak görüyor ve şirketin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Çevik ayrıca, Lydia Yatırım Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır ve bu holding, enerji, gayrimenkul, finans, medya, ulaşım, sağlık ve teknoloji sektörlerinde yatırımlara sahiptir.
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MİPAZ, Doğan Holding şirketlerinin ürettiği ulaştırma ekipmanları, taşıtlar, gayrimenkul ve tüketim ürünlerini hem iç hem de dış piyasalarda pazarlayan Türkiye merkezli bir şirkettir.

Doğan Holding, 2023 yılında MIPAZ’daki tüm hisselerini 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devretmiştir. MIPAZ, 1994 yılından bu yana halka açık bir şirket olup, şu anda Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda işlem görmektedir.

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