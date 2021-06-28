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Ekonomi Aydın Didim’de 5 adet hazine arsası satılacak
Ekonomi

Aydın Didim’de 5 adet hazine arsası satılacak

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Aydın Didim’deki 5 adet taşınmaz Didim Emlak Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:03:00 - 2021-06-28 14:05:25
Aydın Didim’de 5 adet hazine arsası satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacak. 13.07.2021 tarih ve saat 10:30’da gerçekleştirilecek ihalenin bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

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