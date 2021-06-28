Aydın Didim’de 5 adet hazine arsası satılacak
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Aydın Didim’deki 5 adet taşınmaz Didim Emlak Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışa sunulacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacak. 13.07.2021 tarih ve saat 10:30’da gerçekleştirilecek ihalenin bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
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