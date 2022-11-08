Aydem Yenilenebilir Enerji, gelirini üçe katladı

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022’nin 9 ayına ait konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Bu dönemde gelirini yüzde 231 arttırarak 3 milyar 1 milyon TL’ye çıkaran şirket, FAVÖK’ünü de yüzde 338 arttırarak 2 milyar 794 milyon TL’ye taşıdı. Aydem Yenilenebilir Enerji, yılın ilk çeyreğinden itibaren devam eden finansal yükselişini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.

Yılı yükselişle tamamlayacağız

Genel Müdür Ömer Fatih Keha, şöyle konuştu: “Katma değer odaklı yatırımlarımızın etkisiyle toplam aktiflerimiz, 2021 sonuna kıyasla yüzde 7 artarak 24.2 milyar TL’ye ulaştı. Net kârımız da 906 milyon TL’ye vardı. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranı da 3.1 seviyesinde gerçekleşti. Yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, ilk iki çeyrekteki hızlı yükselişimizi pozitif yönde destekler nitelikte. Başarılı sonuçlarımız yılın son çeyreğindeki performansımıza da katkı sağlayacak; yılı finansal yükselişle tamamlayacağız.”

Üretimini artırdı

Keha, şirketin üretim performansına da değindi. Keha, “Üçüncü çeyrekte enerji üretimimiz 2 bin 24 GWh’yi buldu. Üretim performansımızda yüzde 38 artış sergiledik. İlk 9 ayda geçen yılın toplamındaki bin 793 GWh’lik üretimimizin ise yüzde 13 fazlasını yaptık” dedi.

Yatırımlar devam ediyor

Keha, Uşak RES’te yapımı devam eden hibrit güneş santrali yatırımı ve 102 MW’lık rüzgâr kapasite artışı projesiyle ilgili detayları paylaştı. Keha, şu açıklamalarda bulundu: “Yeni piyasa koşulları ve hibrit yönetmeliği, kapasite artışı projelerindeki fizibilitenin önceki yıllara göre daha olumlu bir tablo çizmesine katkı sağladı. Bununla birlikte kapasite artışı yatırımları, daha avantajlı bir yatırım fırsatına dönüştü. 2023 sonuna kadar kurulu gücümüzde yüzde 35 büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Büyüme hedefimizin ilk lokasyonu olan Uşak RES’te Türkiye’nin en büyük hibrit güneş santrali kurulumumuz devam ederken 102 MW’lık rüzgâr kapasite artışı projemizde de saha çalışmalarımıza başladık. 2023 sonuna kadar Uşak’taki 61.5 MW rüzgâr enerji santrali gücümüzü, 200 MW’a çıkarmış ve 100 MW hibrit güneş enerji santraliyle birlikte toplam 300 MW’lık bir tesis haline dönüştürmüş olacağız. Verimli teknolojik imkânları kullanarak Uşak’taki hibrit güneş santrali projemizi, 2022 sonunda faaliyete almayı planlıyoruz. Eurobond tahvil ihracında yaptığımız geri alımlarımız üçüncü çeyrekte de devam etti. 30 Eylül itibarıyla 39 milyon 187 bin ABD Doları nominal değerdeki şirketimizin Eurobond’larını geri alarak borç maliyetimizi de azalttık. Devam eden Eurobond geri alımlarımızın güncel tutarı ise 45 milyon 789 bin ABD Doları’nı gördü.”