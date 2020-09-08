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Ekonomi Aydem Perakende'den dijital seminer serisi
Ekonomi

Aydem Perakende'den dijital seminer serisi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:01:57 -
Aydem Perakende'den dijital seminer serisi

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende, alanında uzman konuklarla yeni tip koronavirüs döneminde öne çıkan konuların da ele alınacağı "Enerjik Sohbetler" dijital seminer serisini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kobi ve kurumsal müşterilerine enerji tedarik hizmetlerinde çözüm ortağı olarak etkili bir iletişim hedefleyen Aydem Elektrik Perakende, salgın döneminde öne çıkan konuların da ele alınacağı sohbetler düzenleyecek.

Söz konusu sohbetlerde, finansal piyasalardan yeni normalde satış tekniklerine, kriz yönetiminden işletme gelişimine kadar pek çok konuya yer verilecek.

Serinin ilk yayını, yarın saat 16.30'da Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yayımlanacak ilk dijital seminerin konusu "İzmir ve İzmir'deki İş Hayatı" olacak.

Öte yandan, serinin yayınları "yayinda.tv/enerjiksohbetler/login" sayfasında gerçekleştirilecek. Yayın programı ve detaylı bilgiler "www.aydemperakende.com.tr" internet sitesinden takip edilebilecek.






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