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Ekonomi Aydem Enerji Grup şirketlerinde üst düzey yönetim değişiklikleri
Ekonomi

Aydem Enerji Grup şirketlerinde üst düzey yönetim değişiklikleri

Yeniakit Publisher
2023-10-27 16:40:00 -
Aydem Enerji Grup şirketlerinde üst düzey yönetim değişiklikleri

Aydem Yenilebilir Enerji ve Aydem Perakende / Gediz Perakende’de yeni Genel Müdür atamaları gerçekleştirildi.

Sadece yenilenebilir kaynaklarla elektrik üreten Türkiye’nin en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji ve Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa’nın görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende / Gediz Perakende’de Genel Müdürlük koltuklarına önemli atamalar gerçekleştirildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne Serdar Marangoz getirildi. Daha önce Aydem Perakende ve Gediz Perakende’de Genel Müdülük görevini yürüten Marangoz, ayrıca Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek. ODTÜ Elektrik–Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Marangoz, kariyerine Siemens AG’de başladı. 2009 yılından bu yana Aydem Enerji çatısı altında farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Marangoz, 2019 yılında Aydem Enerji Ticaret Grup Başkanı (CCO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Marangoz, 2021 yılından bu yana Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürlüğü görevini üstlenmekteydi.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürlük görevine ise Mustafa İren getirildi. Daha önce aynı şirketlerde Operasyon Direktörlüğü görevini üstlenen İren, Başkent Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü mezunu. Sektörde 12 yılı aşkın deneyimi bulunan İren, kariyerine Garanti Bankası’nda başladı ve 2011 yılında enerji sektörüne geçiş yaptı. Enerjisa’da dokuz yıl üst düzey yöneticilik görevlerini yürütmesinin ardından, 2020 yılından bu yana Aydem Perakende ve Gediz Perakende’de Operasyon Direktörlüğü görevini üstlenmekteydi.

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