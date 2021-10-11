AYD’den Kamu Denetçiliği Kurumuna TÜRKSAT başvurusu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumunun kamu hizmeti veren kurumlarla insanımız arasında yaşanan sorunları çözmeye çalışan bir kurumdur. Müracaatınızı alıyoruz, değerlendireceğiz. Umudediyorum güzel bir karar çıkacak." dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yavuz Bakır, Zeki Akbıyık ve Çetin Altan ile birlikte Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a dosya sundu. Burhan, “Türkiye genelinde uydu üzerinden yayın yapan yerel televizyonlar TÜRKSAT tarafından uygulanan uydu kiraları ve haksız rekabet koşulları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.” dedi.



Sinan Burhan, Ulusal kanal, yerel kanal ayrımı yapılmaksızın uydu ücretleri alınırken, reklam pastasına gelindiğinde bu ayrım çok açık bir şekilde dikkat çekmektedir. Şhow TV ile Aksu TV bir midir? Kanal Fırat ile FOX TV bir midir? Çay TV ile Kanal D eşit midir? Kon TV ile de NTV de bir değildir. Diyerek Uydu fiyatlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sinan Burhan’ın açıklaması şöyle;

“Ulusal kanallarla yerel kanalların ödediği uydu fiyatlarının aynı birim fiyatı üzerinden alınması büyük bir eşitsizlik oluşturmaktadır.



Pandemi nedeniyle reklam pastasında yaşanan büyük daralma en fazla yerel kanalları etkilemiştir.



RTÜK ile yapılan görüşmelerde yerel televizyon kanallarının reklam paylarının son derece düşük olduğu görülmüştür. RTÜK, TÜRKSAT ulusal ve yerel kanalların geriye dönük 1 yıllık reklam beyanlarını göndermiştir. Bu beyannameler incelendiğinde yerel medyanın ne denli zor günler yaşandığı açıkça görülmektedir.



Pandemi sürecinde yerel medyayı en çok etkileyen bir diğer husus ise etkinlik ve faaliyetlerin iptal edilmesi konusudur. Yerel televizyonların gelirlerinin ciddi bölümü etkinlik ve faaliyetlere dayalı gelirlerdir. Bütün bu gelişmeleri dikkate alan derneğimiz reklam gelirlerine göre uydu ücretlerinin yeniden revize edilmesi teklifini Türksata sunmuştur. RTÜK bu öneriyi desteklemektedir.



Yerel medya demokrasinin akciğeridir, çok sesliliğin teminatıdır. Dernek olarak kamu Başdenrtçiliğinden bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik destek beklemekteyiz.



Bu konuda alınacak karar yerel medya için hayati öneme haizdir.”