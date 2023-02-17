AYD’den depremzede medya kuruluşlarına destek çağrısı

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Kahramanmaraş Merkezli 7.7 ve 7,6 şiddetlerinde ve 10 ili etkileyen deprem basın mensupları ve medya kuruluşlarını oldukça olumsuz etkiledi." dedi.

"Her koşulda doğru ve dürüst haberin peşinde olan medya mensupları bu depremler sonucu ağır yaralar alarak oldukça zor durumda çalışmaya başladı ya da çalışamaz işini yapamaz hale geldi. " diyen Burhan, “23 basın mensubu bu depremde hayatını kaybetti,10 ildeki medya kuruluşlarının çoğunun binası yıkıldı veya ağır hasar alarak girilemez durumda. Çoğu kuruluşun ekipmanları enkaz altında ve kullanılamaz durumda. Demokrasilerin 4. gücü olan ve halkı doğru ve tarafsız bir şekilde haberdar eden yerel medya çalışamaz işini yapamaz hale geldi. Bu koşullar altında zarar gören yerel medya kuruluşlarımıza yerel ve ulusal medya dünyasının her türlü ekipman, teknik cihaz ve benzeri ayni ve nakdi desteğini esirgenmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Burhan, “Biz Anadolu Yayıncılar Derneği olarak biliyoruz ki devletimiz her koşulda yanımızda. Yüzyılın felaketini yaşadığımız şu günlerde medya kuruluşlarını kaderlerine terk etmeyecektir. Bu kampanya ile yerel medya ayağa kalkacaktır. Biz buradan sesleniyoruz. Devletimizi bizim de yaralarımızı saracaktır. Bizler tekrar görevimizin başına geçelim ve halkın sesi olmaya devam edelim” dedi.