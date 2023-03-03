AYD Yönetiminden TÜRKSAT’a Teşekkür Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde yayın yapan uydu kanallarından 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacağını duyurmuştu.

"OHAL ilan edilen deprem bölgelerimizde yayın yapan uydu kanallarımız zorlu bir süreç yaşadılar. Bazı kanallarımızın binaları yıkıldı. Bazı kanallarımız ise büyük hasar gördü. Bu zorlu dönemde Anadolu medyasının yarasına merhem olan TÜRKSAT’a AYD tarafından bir teşekkür ziyareti gerçekleşti.

Ziyarette Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Başkan Yardımcıları Ahmet Karaarslan ve Olcay Eşği’de yer aldı.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da teşekkür eden Başkan Burhan, Anadolu medyasının yanında olan herkese minnet borçluyuz dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında OHAL kapsamında yer alan İllerdeki Televizyon kanallarından 3 ay süreyle uydu ücretini almayacaklarını açıklayan TÜRKSAT’a ziyerette bulunan AYD Yönetimine Genel Müdür Ertok teşekkür ettim. Ertok Milletimizin yanındayız dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO