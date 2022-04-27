Ayçiçek yağında beklenen oldu! Sınırlama getirdiler

Ayçiçeği yağı tedariğinin çoğunu Ukrayna'dan sağlayan İngiltere, Rusya ile yaşanan savaş sonrası yemeklik yağları tüketiciye sınırlı sayıda satmaya başladı.

Yağ krizi bütün dünyada... İngiltere ve Almanya'daki süpermarketler, yemeklik yağları tüketiciye sınırlı satmaya başladı. İngiltere’nin ayçiçeği yağının çoğu Ukrayna’dan geliyor, bu da bazı süpermarketlerde bu ürün ile zeytin ve kolza yağı için kısıtlamalara sebep oldu. Tesco, müşteri başına üç ürüne izin verdiğini, Waitrose ve Morrisons ise her biri yalnızca iki ürün sınırı koyduğunu açıkladı.

İngiltere'de bizim yaklaşık bir ay önce yaşadığımız kıvırcık krizi de büyüdü. Süpermarketlerde kıvırcık ve göbek marul bulunamazken, domates fiyatlarında da büyük artışlar gerçekleşti. Daha bir ay öncesine kadar kilosu 2 paunt civarında olan dometesin fiyatı 4-5 paunda yükseldi. Süpermarket devleri ise satışlar düşünce, sığır eti ve bebek bezleri dâhil yüzlerce ürünün fiyatlarını düşürdü. İngiltere’nin dördüncü en büyük süpermarketi, toplam satış hacminin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan soğutulmuş, dondurulmuş ve gıda, et ve tahıl gevrekleri dâhil olmak üzere 500’den fazla ürünün maliyetini düşürdüğünü söyledi.

Türkiye Gazetesi