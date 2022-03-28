Ayçiçek yağı ne kadar? BİM güncel ayçiçek yağı fiyatları...

Yağlık ayçiçeği ihtiyacının ortalama yüzde 65’ini yerli üretimden kalanını tohum veya ham yağ olarak ithalatla karşılayan Türkiye’de dolar kurunun yükselmesi sonrası ayçiçek yağı fiyatı da bir hayli artmıştı. Doların düşmesiyle birlikte bir nebze olsun yağ fiyatları aşağıya çekilmişti. 5 litre ayçiçek yağı kaç TL? Ayçiçek yağı güncel fiyatlarında indirim oldu mu? Ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? İşte 2022 Mart ayı güncel ayçiçek yağı fiyatları…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale kalkmasıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatalrı bir kez daha yükseldi. Ayçiçek üreticisi olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşıyor olması nedeniyle ayçiçek yağı taşıyan Türk gemileri Rusya tarafından limanlarda bekletilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle birlikte Türk gemilerine izin verilmişti. Ayçiçek yağı taşıyan gemiler Türkiye’ye geldi. Ramazan ayının girecek olmasıyla birlikte yağ fiyatları bir kez daha gündemde. Peki ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı ne kadar, kaç lir? İşte marketlerde ayçiçek yağı günel fiyatı.

Güncel ayçiçek yağı fiyatları:

Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 179,90 TL

Abalı 5 litre ayçiçek yağı: 219,90 TL

Komili 5 litre ayçiçek yağı: 214,90 TL

Biryağ 5 litre ayçiçek yağı: 205,99 TL

Orkide 5 litre ayçiçek yağı: 215,00 TL

Olin 5 litre ayçiçek yağı: 219,90 TL

Yudum 5 litre ayçiçek yağı: 213,80 TL

BİM ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Türkiye'de binlerce şubesi bulan ve zincir marketler içinde ilk sırada yer alan BİM'de ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? soru vatandaşlarca merak ediliyor. Bölgegündem'de yer alan habere göre, BİM güncel ayçiçek yağ fiyatları şu şekilde:

Sole 1 litre ayçiçek yağı 35,22 TL

Sole 2 litre ayçiçek yağı 56,68 TL

Sole 5 litre ayçiçek yağı 140 TL