Ayçiçek yağı krizi o iki ülkeyi çok fena vurdu

Avrupa ülkelerinin ayçiçek yağı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Ukrayna'daki durum, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde kriz başlangıcına neden oldu.

Ayçiçek yağının yüzde 60'lık bir bölümünü Ukrayna'da ithal eden İspanya ve Almanya, halk talebini karşılayamayacak duruma geldi.

İki ülkedeki süpermarketlerde de ayçiçek yağları sınırlı sayıda satılmaya başlandı.

Almanya, ayçiçek yağı tedarikinde sıkıntı yaşıyor

Daha önce Rusya'dan alım yapan Almanya da, Rusya'ya uyguladığı yaptırım kararları neticesinde un ve yağ fiyatlarında yükselmeyle karşılaşmıştı. Almanlar, kriz nedeniyle yükselen fiyatlara karşı alışveriş telaşına düşerek stok yapmaya çalıştı.

Almanya'nın en bilindik marketlerinden birinde müşteri başına en fazla 4 litre yağ alınabileceği söylense de yağ stoğu kalmadı.

Açıklama yapan süpermarket zinciri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu durumun sürmeye devam edeceğini açıkladı.

İspanya'da en fazla 1 adet 5 litrelik yağ alınabiliyor

İspanya'da da durum Almanya'dakinden farklı seyretmedi. Süpermarket vitrinlerinde, "Ukrayna'daki durum nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde bazı sorunlar var. Bu nedenle alımlar müşteri başına günlük üç adet bir litrelik şişe veya bir adet beş litrelik şişe ile sınırlıdır. Özür dileriz." yazıları yer aldı.

Ülkenin en büyük süpermarket zincirinin internet sitesinde yazan alım sınırı, analistler tarafından Ukrayna'daki savaşa bağlanıyor.

Savaş, akaryakıtı da olumsuz etkiledi

Dünyadaki yağ ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılayan Ukrayna'daki savaş, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oldu. İspanya ve Almanya'daki tedarikçiler, benzin fiyatları nedeniyle maliyette meydana gelecek artışın ürünlere de yansıyacağını ifade ediyor.