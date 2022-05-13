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Gündem Ayçiçek yağı için şok eden uyarı!
Gündem

Ayçiçek yağı için şok eden uyarı!

Dr. Earim Chaudry, hidrojenize bitkisel yağların prostat kanseri geliştirme riskini arttırdığını söyledi. Chaudry, "Bitkisel yağlar, kalp hastalığı ve kanserle bağlantılı sağlıksız omega-6 yağları ile yüklüdür" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:27:00 -
Ayçiçek yağı için şok eden uyarı!

Kanser, ilk başlarda teşhis edilmesi zor hastalıklardan biridir. Başka hastalıklarla karıştırılarak gözden kaçma riski çok fazladır. Birçok kişi kanseri ve kanser belirtilerini geç fark eder. Kanserli hücreler ne kadar büyürse, tedaviye karşı o kadar dirençli hale gelir. Bu nedenle kanser tedavisinden çok kansere yakalanma riskini en aza indirecek önlemleri almak daha önemli hale gelmektedir. Kanseri önlemek için uzmanlar açısından en çok tavsiye edilenler ise sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmaktır.

Bu gıdalara dikkat

Dr. Earim Chaudry'ye göre, doğrudan bir neden belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, endişe yaratan dört günlük gıda maddesi vardır. Dr. Chaudry, gıda üreticilerinin gıdaları daha uzun süre taze tutmak için kullandığı bir tür yağ olan hidrojenize bitkisel yağların kanser riski için alarm zillerini artırdığını söyledi.

 

Var olan en kötü yağ

Dr. Earim Chaudry Express’e verdiği demeçte, hidrojenize bitkisel yağların prostat kanseri geliştirme riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu bulan araştırmayı aktardı. Doktor, "Bu yağlar trans yağların bir sonucudur. Var olan en kötü yağ türü olarak bilinen trans yağların kansere, kalp hastalıklarına ve bağışıklık sistemi sorunlarına katkıda bulunduğu biliniyor. Dahası, bitkisel yağlar, kalp hastalığı ve kanserle bağlantılı sağlıksız omega-6 yağları ile yüklüdür." dedi.

Doktor Chaudry, araştırmalar tuzlu yiyeceklerin, özellikle salamura sebzeler ve tuzlanmış veya salamura balıkların mide kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörü olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Mynet

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