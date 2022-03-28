Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili şok açıklama! 'Fiyatların üzerine 60 lira koydular'

Ayçiçek yağı ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Ayçiçek ve şeker fiyatlarında son günlerde spekülatif hareketler yaşanıyor. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir konuyla ilgili çarpıcı bir veri ortaya koydu. Gıda ürünlerinin vatandaşın hassas noktası olduğunu söyleyen Demir, "Fırsatçılar birkaç gün içinde fiyatları tavan yaptırıyorlar. Yüksek fiyattan 500 bin teneke 5 litrelik yağ sattılar." dedi.

Sosyal medyada 'ayçiçek yağı bitiyor' iddiasının atılmasının ardından birkaç gün içerisinde yaklaşık bir ayda satılacak ayçiçek yağı stoku iki gün içerisinde eritilmişti. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada çarpıcı bir veri paylaştı. İşte Demir'in ifadeleri:

Birisi çıkıyor diyor ki ‘Zeytinyağı sıkıntısı var’ ardından yayılıyor, milleti markete hücum ettiriyor. Alışverişe yönlendiriyor.

100 lira olan yağı 250 liraya satıyorlar

İnsanların en hassas noktası gıdadır. Bunlarda en hassas noktayı görmüşler. Markete gidiyorlar raflardaki ayçiçek yağını alıyor ve depolarına çekiyorlar. Gelen görüyor ki ayçiçek yağı yok. Böyle olunca diğer marketlere doğru yönleniyorlar. Talep daha fazla artıyor ondan sonra yavaş yavaş depodan mallarını çıkarıyorlar. 100 lira olan zeytinyağını 250 liraya satmaya başlıyorlar.

Ardından büyük bir tepki oluyor. Devlet inceleme başlatıyor. Ardından fiyatı indiriyorlar. 10 günde, bir yılda sattıkları malı satıyorlar. Bu algıyla birlikte buradan normalde bizim hesaplamalarımıza göre 500 bin teneke civarında 5 litre yağ sattılar, milyonlarca lira para kazanıyorlar.

Şeker fiyatlarını korku pompalatarak yükselttiler

Bu kazanç falan değil bu serbest piyasa değil, bu vurgundur. Ramazan öncesi her alanda bunu yapmaya çalışıyorlar ve her fırsatı güzel değerlendiriyorlar.

Önce sebze meyve, ardından hububat, ardından ayçiçeğinde bunu yaptılar, birkaç gün önce şeker de yaptılar. Şekeri 3-4 günde tavan yaptırdılar.

60 lira üzerine koyup zam yaptılar

Önce fiyatı aşırı yükseltiyorlar tepki gelince fiyatı biraz aşağı çekiyorlar. Ama örneğin zeytinyağında 110 lira olan 5 lt zeytin yağını 250 lira yaptılar. Tepki olunca 170 liraya çektiler. Yine 60 lira üzerine koydular. Bunlar işlerini profesyonelce yapıyorlar. Ciddi yaptırımlar uygulanmasa bunlar durmayacak.