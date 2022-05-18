Ayçiçek yağı fiyatlarını arttıracak karar sonrası protestolar başladı

Dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi olan Endonezya'da yüzlerce çiftçi, ülkenin başkenti Cakarta ve diğer şehirlerinde bugün gösteriler düzenleyerek, palm yağı ihracatı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Ekonomi Bakanlığı'nın önünde düzenlenen eylemde, “Malezyalı çiftçilerin yüzü gülüyor, Endonezyalı çiftçiler ise acı çekiyor” yazan pankart taşındı. APKASINDO isimli çiftçi grubu tarafından yapılan açıklamada, palm yağı fiyatının yüzde 70 düştüğü ve bu nedenle çiftçilerin gelirlerinin çok etkilendiği belirtildi.

Yağ fiyatları düşürülmüyor

Ekonomiden Sorumlu Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, ihracat yasağının toptan yemeklik yağ fiyatı litre başına ortalama 14 bin rupi (0.95 dolar) seviyesine inmediği sürece devam edeceğini söyledi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre toptan yemeklik yağ fiyatı, geçen haftayı litre başına 17 bin 300 rupi seviyesinde kapattı.

Palm yağının fiyatı, uygulanan yasağın başlamasından önce bir yılda yaklaşık yüzde 63 oranında artmıştı. Hükümet, bu ürünün halk için güvence altına alınmasının birinci öncelik olduğunu söyleyerek, geçen ay aldığı bir kararla ihracatını yasaklamıştı.