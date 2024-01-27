  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım Ayçiçeği tohumu ve yağı için indirimli vergiyle tarife kontenjanı açıldı
Tarım

Ayçiçeği tohumu ve yağı için indirimli vergiyle tarife kontenjanı açıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 12:04:00 -
Ayçiçeği tohumu ve yağı için indirimli vergiyle tarife kontenjanı açıldı

Spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, piyasada arz ve talep şartları ile fiyat hareketlerinin doğru yönlendirilmesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 22 gümrük vergisi uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sektör kuruluşlarıyla görüşülerek çiftçi, üretici ve tüketicilerin ihtiyaçları değerlendirilerek geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin ton ile sınırlı tarife kontenjanı açıldı.

Düşürülen gümrük vergileri sadece ülkede piyasayı dengeleyecek ve arz yeterliliğini sürdürecek miktarla sınırlı olarak çiftçinin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde hasat dönemi düşünülerek belirlendi.

Düşük vergili tarife kontenjanı ile ithalat imkanı 15 Nisan’da sonlandırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23