Ayçiçeği tohumu ve yağı için indirimli vergiyle tarife kontenjanı açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sektör kuruluşlarıyla görüşülerek çiftçi, üretici ve tüketicilerin ihtiyaçları değerlendirilerek geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin ton ile sınırlı tarife kontenjanı açıldı.

Düşürülen gümrük vergileri sadece ülkede piyasayı dengeleyecek ve arz yeterliliğini sürdürecek miktarla sınırlı olarak çiftçinin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde hasat dönemi düşünülerek belirlendi.

Düşük vergili tarife kontenjanı ile ithalat imkanı 15 Nisan’da sonlandırılacak.