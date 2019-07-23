Aycı: Sadece mühendislik veya doktorluk ülkem için yeterli değil

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, “Üniversite tercihini profesyonellerle yap” sloganıyla İbn Haldun Üniversitesi tarafından Başakşehir Kampüsü’nde düzenlenen “3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi”ndeki konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, üniversitede Siyaset Bilimi okuduğunu, bugün de yine aynı bölümde okumak isteyeceğini söyledi. Aycı, “En akıllı çocukların sadece mühendislik ve doktorluk dallarını seçmeleri ülkem için yeterli değil. Mutlaka en az buna yakın oranda başarılı, kaliteli iyi öğrencilerin Sosyal Bilimler’de yetişmesi ve ülkemizin geleceği için söz sahibi olacak çalışmalar yapmasını ülkem için çok hayırlı buluyorum” dedi. İş hayatında da, öğrencilik hayatında da her zaman engeller olacağına işaret eden Aycı, “Çaresiziliğe kapılmamayı, inatçı olmayı, mukavemet etmeyi ve üstesinden gelmeyi, ondan sonraki keyfini, hazzını yaşamanızı tavsiye ediyorum” diye konuştu.