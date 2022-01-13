AYBÜ sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, 13.01.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:

1. Özgeçmiş

2. Adli Sicil Belgesi: e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı

3. Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı

4. Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf

5. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair tek hekimden alınmış sağlık raporu

6. Askerlik Durum Belgesi: e-Devlet barkotlu çıktı

7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır.

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