Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan hastalığı ne?

Dizi ve filmlerde rol ayan oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı. Oyuncu, tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyledi. Pekcan, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla” dedi.

Ayberk Pekcan kimdir?

Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970'de Mersin'de dünyaya geldi. Ayberk, çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Oynadığı filmler

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

Oynadığı diziler

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

Yarım Elma (2002)

Sırlar Dünyası (2002) - Muammer

Bayanlar Baylar (2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat