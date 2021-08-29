Aybaba'yı yediler!

Süper Ligin yeni ekibi Adana Demirspor’da sürpriz bir gelişme oldu ve teknik direktör Samet Aybaba’nın bileti kesildi.

Başkan Murat Sancak ile görüşen Samet Aybaba, takımda gerekli enerjinin yakalanamadığını düşünerek istifasını sundu ve yönetim de bu istifayı kabul etti. Geçtiğimiz haftalarda takımın ağır abileri olarak bilinen yıldız isimler Balotelli ve Belhanda’yı üstü kapalı eleştiren Samet Aybaba, her iki futbolcunun da performansından da memnun olmadığını dile getirmişti.

Başkan Murat Sancak’ta Adana Demirspor’un evinde Konyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta 55. dakikada oyundan çıkan Balotelli’ye sahip çıkarak şu açıklamaları yapmıştı: “Hangi futbolcuyu 55. dakikada çıkarırsanız çıkarın tepki gösterilir. Balotelli de üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu” diyerek İtalyan futbolcuya sahip çıkmıştı.

Adana Demirspor’un Konyaspor maçında 55. dakikada oyundan çıkan Mario Balotelli önce takım arkadaşıyla tartışmış ve uzun süre sakinleştirilememiş ve daha sonrada etraftaki panoları yumruklamıştı.

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Mavi Şimşeklerde teknik direktör adayları arasında ise İtalyan Vincenzo Montella ilk sırada yer alıyor. Özellikle Balotelli’nin ülkesinden olan İtalyan teknik adamla en kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

Kariyerinde Roma ve AC Milan’ı da çalıştıran Montella son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’da görev yapmıştı.