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Aktüel Ayazağa’da ıslah çalışmaları sürüyor! Felaketin izleri bir bir siliniyor
Aktüel

Ayazağa’da ıslah çalışmaları sürüyor! Felaketin izleri bir bir siliniyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selden etkilenen Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağında bulunan 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkılmasının ardından bölgede ıslah ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler iş makineleriyle alanda düzenleme ve temizlik faaliyetleri yürütüyor.

İstanbul 14 Ekim'de tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Ayazağa’da sel sonrası çalışma sürüyor. Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki bazı yapıların yıkılmasının ardından bölgede ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, dere yatağında bulunan 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı.

 

Yıkımların ardından bölgede dere ıslahına yönelik çalışmalar devam ederken, ekipler iş makineleriyle alanda düzenleme ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

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Yorumlar

Kul

Bir sonraki felakete kadar tamam. Bu evler bu dere yataklarında olduğu sürece siz daha çok felaket haberi yaparsınız
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