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Gündem Ayasofya’ya ‘gereksiz’ dediler sahte bir tabloyla şov yaptılar
Gündem

Ayasofya’ya ‘gereksiz’ dediler sahte bir tabloyla şov yaptılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Fatih Sultan Mehmet Tablosu’ lansmanına katıldı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte sahte tablonun önünde poz veren Kılıçdaroğlu, İstanbul’un yaşadığı yönetim krizini unutturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:15:00 - 2020-10-04 09:16:11
Ayasofya’ya ‘gereksiz’ dediler sahte bir tabloyla şov yaptılar

 Haber Merkezi 

Hilalin haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan Ayasofya’nın açılması sürecinde, kutlu muştuyu manipüle etmek için ‘gündem değiştirme’ çabaları olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Fatih’in sahte tablosu üzerinden ‘ecdat’ edebiyatı yapıyor. Bellini’ye ait olmayan bir tabloya 6.5 milyon lira vererek, İBB’nin parasını çarçur eden İmamoğlu’nun düzenlediği lansman şovuna katılan Kılıçdaroğlu, ikiyüzlü siyaset anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. İki CHP’li de Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılmasına karşı çıkmışlardı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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