Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!
Yozgat Sorgun'da yılın ilk bal hasadı başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yozgat Sorgun'da yılın ilk bal hasadı başladı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, arıcıların büyük bir emek ve sabırla beklediği organik bal hasat sezonu resmen açıldı. Mehmetbeyli köyündeki arılıkları ziyaret ederek sezonun ilk bal hasadına katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, arıcı maskesini takıp kovanların başına geçti. Sorgun coğrafyasının flora zenginliğine ve üretilen balın kalitesine dikkat çeken Başkan Ekinci, bu yıl düzenlenecek olan geleneksel "Sorfest 2026" bünyesinde Yozgat genelindeki tüm arıcıların yarışacağı dev bir "En İyi Bal" yarışması düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Mehmetbeyli köyünde gerçekleştirilen sezonun ilk bal hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.
Petekleri yakından inceleyen ve üreticilerden hasat süreci ile rekolte hakkında bilgi alan Başkan Ekinci gelenekselleşen Sorfest 2026 festivalinde ‘En İyi Bal’ kategorisinde bir yarışma düzenleneceğinin müjdesini verdi.
Mehmetbeyli köyündeki arılıkları ziyaret eden Belediye Başkanı Erkut Ekinci, koruyucu arıcı maskesini giyerek kovanların başına geçti.
Ziyaret sırasında üreticilerle sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Ekinci, verimli ve bereketli bir sezon diledi.
Başkan Ekinci, Sorgun’un tanıtımında ve kültürel hayatında büyük rol oynayan Sorfest kapsamında bu yıl üreticileri heyecanlandıracak yeni bir adım attıklarını duyurdu. Hasat programı, Başkan Ekinci'nin üreticilere bol kazançlı bir sezon dilemesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23