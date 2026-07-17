Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, arıcıların büyük bir emek ve sabırla beklediği organik bal hasat sezonu resmen açıldı. Mehmetbeyli köyündeki arılıkları ziyaret ederek sezonun ilk bal hasadına katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, arıcı maskesini takıp kovanların başına geçti. Sorgun coğrafyasının flora zenginliğine ve üretilen balın kalitesine dikkat çeken Başkan Ekinci, bu yıl düzenlenecek olan geleneksel "Sorfest 2026" bünyesinde Yozgat genelindeki tüm arıcıların yarışacağı dev bir "En İyi Bal" yarışması düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.