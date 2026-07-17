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Aktüel
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Yeniakit Publisher
Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

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Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Yozgat Sorgun'da yılın ilk bal hasadı başladı.

#1
Foto - Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, arıcıların büyük bir emek ve sabırla beklediği organik bal hasat sezonu resmen açıldı. Mehmetbeyli köyündeki arılıkları ziyaret ederek sezonun ilk bal hasadına katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, arıcı maskesini takıp kovanların başına geçti. Sorgun coğrafyasının flora zenginliğine ve üretilen balın kalitesine dikkat çeken Başkan Ekinci, bu yıl düzenlenecek olan geleneksel "Sorfest 2026" bünyesinde Yozgat genelindeki tüm arıcıların yarışacağı dev bir "En İyi Bal" yarışması düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

#2
Foto - Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Mehmetbeyli köyünde gerçekleştirilen sezonun ilk bal hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

#3
Foto - Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Petekleri yakından inceleyen ve üreticilerden hasat süreci ile rekolte hakkında bilgi alan Başkan Ekinci gelenekselleşen Sorfest 2026 festivalinde ‘En İyi Bal’ kategorisinde bir yarışma düzenleneceğinin müjdesini verdi.

#4
Foto - Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Mehmetbeyli köyündeki arılıkları ziyaret eden Belediye Başkanı Erkut Ekinci, koruyucu arıcı maskesini giyerek kovanların başına geçti.

#5
Foto - Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Ziyaret sırasında üreticilerle sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Ekinci, verimli ve bereketli bir sezon diledi.

#6
Foto - Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

Başkan Ekinci, Sorgun’un tanıtımında ve kültürel hayatında büyük rol oynayan Sorfest kapsamında bu yıl üreticileri heyecanlandıracak yeni bir adım attıklarını duyurdu. Hasat programı, Başkan Ekinci'nin üreticilere bol kazançlı bir sezon dilemesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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