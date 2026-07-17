Tuvalet kağıdı için 45 dakikalık rötar: Kondüktör treni durdurup markete koştu

TAHSİN HAN

Almanya’nın dünyaca ünlü dakikliği ve yüksek teknolojiye sahip hızlı tren ağı Deutsche Bahn, bu kez fıkralara konu olabilecek absürt bir hijyen kriziyle Alman basınının manşetlerine taşındı. Sylt Adası’ndan başkent Berlin’e doğru saatte yüzlerce kilometre hızla giden lüks ICE hızlı treninde, Alman disiplinini bile çaresiz bırakan bir tuvalet kağıdı acil durumu baş gösterdi. Hafta sonu yaşanan ve Bild ile Spiegel gibi ülkenin önde gelen medya organlarında geniş yankı bulan olayda, yolculuk başladıktan kısa bir süre sonra vagonlardaki tuvalet kağıdı stokunun tamamen tükendiği anlaşıldı.

Önünde daha saatlerce sürecek bir yol olan ve yolcuların şikayetleriyle bunalan tren personeli, demiryolu işletim prosedürlerinde asla yer almayan, tamamen alışılmadık bir acil durum planını devreye sokmak zorunda kaldı.

3 PAKET TUVALET KAĞIDI ALIP KRİZİ ÇÖZDÜ

Trenin seyrini ve zaman tablosunu tamamen altüst eden bu kriz anında, telsizden yükselen anonslarla Hamburg-Bergedorf İstasyonu’nda plan dışı ve acil bir duruş gerçekleştirildi. Yolcular pencerelerden ne olduğunu anlamaya çalışırken, trenin görevli kondüktörü resmi üniformasıyla hızlıca perona atladı ve istasyonun hemen yakınında bulunan bir zincir süpermarkete doğru adeta zamana karşı yarışarak koşmaya başladı. Mağaza içindeki müşterilerin şaşkın bakışları arasında reyonlara dalan ve kendi cebinden ödediği parayla marketten bulabildiği üç büyük paket tuvalet kağıdını yüklenen kondüktör, elindeki paketlerle merdivenleri nefes nefese koştu ve trene geri döndü. Alman basınının aktardığı detaylara göre, malzemelerin vagonlara ulaştırılıp tuvaletlerin yeniden kullanıma açılmasının ardından lokomotif tekrar hareket etti.

45 DAKİKALIK REKOR GECİKME

Ancak bu trajikomik lojistik operasyonu, sıkı sıkıya örülmüş Alman demiryolu trafiğinde zincirleme bir aksamaya yol açtı ve devasa hızlı tren Berlin Merkez İstasyonu’na yaklaşık 45 dakikalık bir gecikmeyle, adeta bir rötar rekoru kırarak ulaşabildi.

ÜLKEDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Yaşanan bu absürt anlar, trendeki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilip internette paylaşılınca bir anda ülkenin en çok konuşulan dijital içeriği haline geldi. Kondüktörün elinde tuvalet kağıtlarıyla trene doğru koşturduğu ve tren kapılarının arkasından alkışlarla karşılandığı görüntüler sosyal medyada viral olurken, binlerce Alman kullanıcı yolcuların mağdur olmaması için bürokrasiyi hiçe sayıp inisiyatif alan bu görevliyi “kahraman” ilan ederek ironik bir şekilde “ayın çalışanı” ödülüne layık gördü.

KONDÜKTÖRE PARASI ÖDENECEK

Gazeteler, son yıllarda sürekli rötarlar, grevler ve teknik altyapı sorunlarıyla eleştirilen Deutsche Bahn’ın imajının, ilk kez bir personelin kişisel gayretiyle bu kadar sempatik göründüğünü yazdı. Olayın ardından Spiegel’e resmi bir açıklama yapan Deutsche Bahn yönetimi de kondüktörün bu pratik, esnek ve çözüm odaklı tutumunu büyük bir övgüyle karşıladıklarını belirtti. Normal şartlar altında trenlerdeki tüm tüketim malzemelerinin sefer öncesinde depolarda kontrol edilip doldurulması gerektiğini vurgulayan şirket, bu skandal aksaklığın arkasında taşeron firmanın kusurunun olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, temizlik ve lojistik hizmetlerini yürüten taşeron firmada ciddi bir personel eksikliği yaşandığı ve bu yüzden trenin depolara uğramadan sefere çıkarıldığı kabul edildi. Demiryolu yönetimi, kurumun prestijini ve yolcuların konforunu tek başına kurtaran kondüktörün markette harcadığı paranın kuruşu kuruşuna iade edileceğini ve kendisine resmi bir teşekkür iletileceğini duyurarak krizi tatlıya bağlamaya çalıştı.