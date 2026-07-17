CHP'nin “mutlak butlan” dosyası Yargıtay’da
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Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 21 Mayıs'ta vermiş olduğu mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'a ulaştı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararı Yargıtay'a ulaştı.
Yagıtay'ın vereceği karar ile birlikte ya Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık görevine devam edecek ya da görevden alınan Özgür Özel yönetimi göreve iade edilecek.