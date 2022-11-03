Ayasofya'nın izleyenleri büyüleyen görüntüsü!

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünya çapında bir şaheser olarak kabul edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV drone ile çekilen görüntüleri, izleyenleri tarih yolculuğuna çıkarırken, eşsiz görselliğiyle de büyülüyor.

Tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV drone ile çekilen görüntüleri, Sultanahmet Camisi ile karşılıklı okunan ezanla başlıyor.

Görüntüler, Sultanahmet Camisi üzerinden 1500 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbesine süzülüyor.

FPV dronun, avizeler üzerinden süzülerek ilerlediği görüntüler ise bu aydınlatmaların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içindeki büyüleyici etkisini gözler önüne seriyor.

Caminin ihtişamını tek seferde görme imkanı tanıyan görüntüler, Ayasofya'nın geçmişten günümüze korunan dokusunu da izleyicinin dikkatine sunuyor.

"Yansımalar ve ışık müthişti"

Eski İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Yüksek Mimar Dr. Olcay Aydemir, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kendisini çok etkilediğini, dronlar ile bu yapıyı yukarıdan okumanın da çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

Aydemir, FPV drone ile çekilen görüntülere ilişkin, "Renk, ışık müthişti. Çok şiirsel. O inişler... Taşların parlaklığı, yansıması halıdan önce de böyleydi. Halı da yeşil bir örtü gibi cennet gibi bir algı yarattı. Benim için çok özel bir yapı. Meslek hayatımda korumaya bakış açımın en önemli örneği diyebilirim." dedi.

Ayasofya'ya yukarıdan bakıldığında bütün yapım teknolojisinin görülebildiğini ifade eden Aydemir, şunları söyledi:

Ana bir kubbe, bu kubbeyi destekleyen yan kubbeler, iç mekandaki o devasa sonsuzluğu belki de duvar içine gizlenen o fil ayakları üzerinde uçan bir kubbe etkisini görüyorsunuz. Çok ışıklı bir kubbe, bunu dışarıdan da görüyorsunuz. O kasnak üzerindeki pencereler, inanılmaz bir ışığı içeri süzüyor. Çok etkiliyor, heyecanlandırıyor. Mimar olarak yapının o bütün strüktürünü yukarıdan okumak çok mucizevi bir şey. Teşekkür ederim, beni çok etkiledi yapıyı bu açıdan görmek. Nasıl bir eserin ortaya konduğunu çok iyi görebiliyoruz canlı bir şekilde. Yansımalar, ışık müthişti. Bizim kubbelerimizde 'Nur' suresi olur, Bizans döneminde de altın mozaikler vardır. Bu cami, bu yapı hep ışıklı bir yapıydı ve her toplum için çok özeldi. Onu özel kılan bu tasarımı ve ışığı içine alan mimari özellikleri.

"Bu ilgi hiç bitmeyecek, bu yapı var oldukça"

Aydemir, içeri bakıldığında ahenkle dans eden renkler ve taşlarda bazı desenlerin görüldüğüne dikkati çekerek, bunların hiç birinin tesadüfi olmadığını vurguladı.

Ayasofya'nın kubbesinin, hem Osmanlı hem de günümüzde yapılan koruma çalışmalarının bütün dünyaya hitap ettiğini belirten Aydemir, "Ayasofya'ya inanılmaz da bir ilgi var. Bu ilgi hiç bitmeyecek, bu yapı var oldukça. 'Bu eşsiz bir yapı' diyerek, sonsuza kadar toplumların bilinçleriyle korunmaya devam edilecek." diye konuştu.

Aydemir, 1500 yıldır ayakta kalan Ayasofya'nın günümüzün ve Antik Çağ'ın en önemli ikonik yapılarından biri olduğuna işaret etti.

Ayasofya'yı bu kadar özellikli kılanın mimari özelliği, yapım tekniği, kullanılan malzemeler olduğunu aktaran Aydemir, Bizans ve Osmanlı toplumunun bu yapıyı korumada kullandığı koruma parametrelerinin Ayasofya'yı günümüze kadar getirdiğini ifade etti.