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Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

Leyla Alaton'un paylaştığı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'ndeki skandal görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaton, kimseyi incitmek gibi bir niyetinin olmadığını savunarak özür diledi.

06 Ocak 2019 Pazar 16:31

İş kadını Leyla Alaton, sosyal medya üzerinden Ayasofya'da dans figürleri sergileyen bir kızın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada büyük tepki çekerken tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Alaton özür diledi. 

İş kadını Leyla Alaton, geçtiğimiz gün grup halinde, gece yarısı Ayasofya Camii'nde gezi düzenledi. Gezi fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğraflarının içinde Ayasofya'da dans eden bir kızın fotoğrafı ise büyük tepki çekti.

Özür diledi! 

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İş kadını Leyla Alaton, "Estetik olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim. Kimseyi incitmek gibi bir kastım asla olamaz. Dans gösterisi mevzu bahis değildir. Hatıra niyetine, safça çektirilmiş bir genç kızımızın fotoğrafından ibarettir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:31
  1. Leyla Alaton
  2. Ayasofya
  3. skandal görüntü
  4. Ayasofya'da Dans

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar23 dk önce
    Toplumsal linç kültürünün önüne geçme amaçlı özrü kabul edilmeli. Ben samimi buldum.Saygılarımla

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