Ayasofya’da bir garip olay 'Erdoğan beni kurtar bunlar beni Fethullah Gülen’e bağışladı”
Ayasofya'da bir kadın mimberin önüne gelerek “Recep Tayyip Erdoğan kurtar beni, bunlar beni Fethullah Gülen’e bağışladı” diyerek kendini yerlere attı.
Ayasofya'da bulunan diğer vatandaşların kayda aldığı görüntülerde mimbere gelen bir kadın henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kendini yere atarak “Recep Tayyip Erdoğan kurtar beni, bunlar beni Fethullah Gülen’e bağışladı” diyerek bağırmaya başladı. Aykırı'da yer alan habere göre, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
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