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Yaşam

Ayasofya imamı ezan okurken başına ne geldiğini anlattı

Büyük Ayasofya Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Önder Soy, Ayasofya’da dört senedir ilk günkü heyecanıyla görevini yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:05:00 - 2020-06-12 10:48:09
Ayasofya imamı ezan okurken başına ne geldiğini anlattı

Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen turistlerin ezanı dinlediğini, herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadıklarını belirten Büyük Ayasofya Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Önder Soy, imamlığı döneminde ezandan etkilenerek Müslüman olan yedi kişiyle hâlâ görüştüklerini aktardı.

Hafız Önder Soy, Ayasofya’da ezan okumanın farklı bir heyecanı olduğunu ifade ederek, duygularını şöyle dile getirdi:

Ayasofya’da imamlığa başladığım ilk hafta Fatiha suresinde şaşırdım. Beş yaşındaki çocuk bile Fatiha okur. Ben kurra hafızım, Fatiha’da şaşırılır mı ya?  O heyecan hiçbir zaman gitmedi. Her ezan vakti geldiğinde aynı heyecanı yaşıyorum. Geçen gün burada ezan okurken ben mikrofonu düşürdüm, bir mikrofon 250 gram, ama heyecandan düşürdüm.

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Yorumlar

Putsavar

hay mübarek ne şanslı bir müslüman
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Ali

Ewet o şanslı. Milleti islama sokmuş...
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