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Aktüel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde aşure ikramı
Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde aşure ikramı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:37:28 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde aşure ikramı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kılan vatandaşlara aşure ikram etti.

Fatih Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Sümbülefendi Camisi ve Mihrimah Sultan camilerinde cuma namazının ardından vatandaşlara 15 bin kap aşure dağıttı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, belediyenin mobil aracından vatandaşlara aşure ikam etti.

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