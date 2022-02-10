Ayasofya Camisi'ne ilişkin rapor UNESCO'ya gönderildi! AK parti bu konuda Saadet Partisi'nden destek istiyor

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UNESCO, Türkiye’nin, Ayasofya ve Kariye’nin müze statüsünün değiştirilip ibadete açılmasından yaklaşık bir yıl sonra, CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun Sultanahmet Camii de müze olmalı çıkışı ile başlayan süreçte, Türkiye'den istediği "Türkiye’nin Tarihi Alanları’nın Korunması" üzerine raporun, 1 Şubat'ta ellerine ulaştığını açıkladı.

Rapor Dünya Mirası Komitesi toplantısından sonra yayımlanacak

Türkiye’nin yolladığı raporun UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve danışman kurul olarak görev yapan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından inceleneceği vurgulanırken, raporun 19-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak bir sonraki Dünya Mirası Komitesi toplantısında yayımlanacağı, gerekli görülürse taslak bir kararın da yayımlanabileceği ifade edildi.

İlk desteğin Saadet Partisi'nden gelmesi beklleniyor

AK Parti'nin kararı alan iktidar olarak hazırladığı rapora, diğer siyasi partilerin de destek vermesi gerektiği belirtilirken, Ayasofya Camii için ilk desteğin Saadet Partisi'nden gelmesi bekleniyor.