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Gündem Ayasofya Camisi İmamı Ayet-i Kerime okudu! Azgın azınlık yine kudurdu
Gündem

Ayasofya Camisi İmamı Ayet-i Kerime okudu! Azgın azınlık yine kudurdu

Ayasofya-ı Kebir'in yeniden cami olmasını hazmedemeyen azgın azınlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim Camisi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra ziyaret ettiği Ayasofya'da edilen dua üzerinden yine bir linç kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 02:56:00 - 2021-05-30 03:03:14
Ayasofya Camisi İmamı Ayet-i Kerime okudu! Azgın azınlık yine kudurdu

 Yeniakit.com.tr 

Taksim Camii'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni de ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde namazdan sonra yapılan dua azgın azınlığı kudurttu.

Yine üzerlerine alındılar!

Her yaptığı paylaşımdan sonra hedef alınan eski Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dua eden imam hedef alındı. Bakara Suresi'nin 114. Ayet-i Kerimesi'ni Mustafa Kemal'e hakaret olartak algılayan çevreler, Diyanet İşleri Başkanlığı'na linç kampanyasını başlattı.

'Bunlar için dünyada rezillik, ahirette büyük azap vardır'

Ayasofya İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı namazdan sonra Bakara Suresi'nin 114. Ayet-i Kerimesi'ni okumuştu:

"Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır."

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