  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Boynukalın'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı şamar: Allah böyle çarpar
Gündem

Mehmet Boynukalın'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı şamar: Allah böyle çarpar

Ayasofya eski baş imamı Mehmet Boynukalın, İstanbulluları esarete mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Boynukalın paylaşımında "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar." ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:36:00 - 2022-01-26 11:53:41
Mehmet Boynukalın'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı şamar: Allah böyle çarpar

 yeniakit.com.tr 

Günlerdir kar yağışına karşı üst üste yapılan uyarıları dikkate almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yüzünden İstanbullular yollarda perişan oldu.

İmamoğlu, tedbirsizliğin kurbanı olan İstanbullulara nispet yaparcasına İngiliz Büyükelçisi ile Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülendi. Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntüleri sosyal medyada infiale neden olurken İstanbullular büyük tepki gösterdi.

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek Müslümanların değerlerine alenen hakaret eden şarkıcı müsveddesi Sezen Aksu'ya destek veren Ekrem İmamoğlu ile ilgili  Ayasofya Camii'nin eski baş imamı ve İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

"Allah karla çarpar"

Twitter'dan paylaşım yapan Boynukalın, "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah..." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı müsveddesine destek vermekle yetinmedi! Müptezel mide bulandırdı
Şarkıcı müsveddesine destek vermekle yetinmedi! Müptezel mide bulandırdı

Gündem

Şarkıcı müsveddesine destek vermekle yetinmedi! Müptezel mide bulandırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem Evliya

Boynukalın'nın yaklaşımı fevkelade "cahilce".
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay