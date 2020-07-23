  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Ayasofya açılışında vatandaşların ihtiyaçları için Kızılay devrede

86 yıl aradan sonra yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazı için kılınacak. Açılış öncesi hazırlık yapan Türk Kızılay, bu tarihi güne tanıklık etmek isteyenler için alanda su, gıda, maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:15:00 -
Ayasofya açılışında vatandaşların ihtiyaçları için Kızılay devrede

Danıştay’ın Ayasofya’yı yeniden ibadethane olarak tanıyan kararı sonrası, 24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma Namazında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Türk Kızılay da alandaki yerini alacak.

Şehir dışından da gelenlerle büyük bir kalabalığın toplanacağı 24 Temmuz’daki açılışta, alanın dört farklı girişinde yer alacak Türk Kızılay araçları ile vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ikram edilecek.

Türk Kızılay açılış günü koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere ek olarak, açılışı izlemeye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Bölgeden istihbarat bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Hafter, Türkiye'ye teklif yaptı
Dünya

‘Bölgeden istihbarat bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Hafter, Türkiye'ye teklif yaptı

Gazeteci Ramazan Bursa, Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hafter'in gelinen noktada Türkiye ile bir uzlaşıya varmak iç..
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı