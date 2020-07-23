Ayasofya açılışında vatandaşların ihtiyaçları için Kızılay devrede

Danıştay’ın Ayasofya’yı yeniden ibadethane olarak tanıyan kararı sonrası, 24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma Namazında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Türk Kızılay da alandaki yerini alacak.

Şehir dışından da gelenlerle büyük bir kalabalığın toplanacağı 24 Temmuz’daki açılışta, alanın dört farklı girişinde yer alacak Türk Kızılay araçları ile vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ikram edilecek.

Türk Kızılay açılış günü koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere ek olarak, açılışı izlemeye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirecek.