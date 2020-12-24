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Gündem 'Ayar veriyor' demişti! Fahrettin Altun'dan CHP'ye cevap
Gündem

'Ayar veriyor' demişti! Fahrettin Altun'dan CHP'ye cevap

CHP Milletvekili Tekin Bingöl'ün İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Twitter'dan yaptığı sataşmaya Altun'dan yanıt gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:44:00 -
'Ayar veriyor' demişti! Fahrettin Altun'dan CHP'ye cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapandan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" açıklamasına tepki yağdı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini şu şekilde değerlendirdi:

"Bu öneriyi anlamakta zorlanıyoruz. CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz."

Altun'un tweetini alıntılayan CHP Milletvekili Tekin Bingöl ise "Sorması ayıp siz kimsiniz. Atanmış bürokrat siyasete ayar veriyor" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bunun üzerine CHP'li Bingöl'e, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanıyım. Görevim, içeride ve dışarıda kamuoyunu doğru bilgilendirmektir" karşılığını verdi.

"İftiralarınızla bizi sindiremezsiniz" diyen Altun, CHP Parti Meclisi üyesi de olan Tekin Bingöl'e yeni hükumet sistemini öğrenme tavsiyesinde de bulundu.

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