Ayanis Kalesi'ndeki "gizemli oda"nın sırrı araştırılıyor

VAN (AA) - Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazılar sırasında ortaya çıkarılan tapınak kısmındaki "gizemli oda"nın sırrı araştırılıyor.

Van'da, 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede, 30 yıldır sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarında önemli yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülen kazılarda, Haldi Tapınağı'nın arka bölümünde bulunan odanın sırrının ve kullanım amacının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Prof. Dr. Işıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki bölümden oluşan salonun duvarlarında ahşap izlerine rastladıklarını söyledi.

Salonun dinsel törenlerin yapıldığı alanda olmasının kutsal bir anlam ifade edebileceğini anlatan Işıklı, şöyle konuştu:

"Önde podyumlu salon, hemen arkasında ise gizemli bir oda var. Bu oda bizim için gizemli çünkü işlevini hala çözemedik. Bu odadaki buluntular ve odanın mimarisi alabaster mermeriyle döşeli. Etrafı boş, duvarda da ahşap izler var. Elimizdeki veriler odanın ne amaçla kullanıldığı ve o dönemde ne işe yaradığı konusunda net bir bilgi vermiyor. Oda o dönemde ne görev görüyordu hala bilemiyoruz. Bu açıdan gizemini koruyor. Önümüzdeki yıllarda devam edecek çalışmalarla bu gizemi çözebileceğimize inanıyoruz."

Odanın kapı ve pencere kısımlarının olmadığını ifade eden Işıklı, "Üst düzeydeki kraliyet ve dini kişilerin, törenin önemli aşamasında belki bu arka odada bir araya gelip yoğun aktiviteli olan dini töreni yerine getirdiklerini tahmin ediyoruz." dedi.