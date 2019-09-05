0553 313 94 23

Ayanis Kalesi'ndeki "gizemli oda"nın sırrı araştırılıyor

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan odanın gizemi araştırılıyor- Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı:- "Oda o dönemde ne görev görüyordu, hala bilemiyoruz. Bu açıdan gizemini koruyor. Önümüzdeki yıllarda devam edecek çalışmalarla bu gizemi çözebileceğimize inanıyoruz"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:08
Ayanis Kalesi'ndeki "gizemli oda"nın sırrı araştırılıyor

VAN (AA) - Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazılar sırasında ortaya çıkarılan tapınak kısmındaki "gizemli oda"nın sırrı araştırılıyor.

Van'da, 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede, 30 yıldır sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarında önemli yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülen kazılarda, Haldi Tapınağı'nın arka bölümünde bulunan odanın sırrının ve kullanım amacının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Prof. Dr. Işıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki bölümden oluşan salonun duvarlarında ahşap izlerine rastladıklarını söyledi.

Salonun dinsel törenlerin yapıldığı alanda olmasının kutsal bir anlam ifade edebileceğini anlatan Işıklı, şöyle konuştu:

"Önde podyumlu salon, hemen arkasında ise gizemli bir oda var. Bu oda bizim için gizemli çünkü işlevini hala çözemedik. Bu odadaki buluntular ve odanın mimarisi alabaster mermeriyle döşeli. Etrafı boş, duvarda da ahşap izler var. Elimizdeki veriler odanın ne amaçla kullanıldığı ve o dönemde ne işe yaradığı konusunda net bir bilgi vermiyor. Oda o dönemde ne görev görüyordu hala bilemiyoruz. Bu açıdan gizemini koruyor. Önümüzdeki yıllarda devam edecek çalışmalarla bu gizemi çözebileceğimize inanıyoruz."

Odanın kapı ve pencere kısımlarının olmadığını ifade eden Işıklı, "Üst düzeydeki kraliyet ve dini kişilerin, törenin önemli aşamasında belki bu arka odada bir araya gelip yoğun aktiviteli olan dini töreni yerine getirdiklerini tahmin ediyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:08
  1. Ayanis Kalesi
  2. Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı
  3. Kazı çalışması
  4. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "B12 vitamini eksikliği et yemeyenlerde daha sık görülür"
    1. "B12 vitamini eksikliği et..
    2. Toroslar 238. Caddede asfalt çalışması..
    3. Milli mücadelede Nazilli’nin önemi..
    4. ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete..
    5. Avrupa şampiyonunun ismi Karabük’te..
    6. Eski Türkiye özlemcileri yeniden..
    7. Vali Akbıyık’tan Kaymakam Doğramacı’ya..
    8. Facebook’ta telefon numarası nasıl..
    9. Alman Thyssenkrupp, kurucusu olduğu..
    10. Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil..
    11. Amerika milyonlarca dolar teklif etmiş!
    12. Karşıyaka galibiyete kilitlendi
    13. "Barış istiyorsak askeri faaliyetleri..
    14. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimleri..
    15. Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda..
    16. Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli..
    17. 35 senedir tüm zorluklara rağmen..
    18. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    19. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    20. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe