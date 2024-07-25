Ayakta alkışlayanlar arasında o da vardı! Elon Musk'tan Netanyahu'ya 'zorlama' alkış!

Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'ın ABD Kongresi'nde büyük bir coşkuyla karşılanan Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alkışlayanlar arasında bulunması tepkilere neden oldu. Musk'un mutsuz göründüğü ve isteksiz olduğu dikkatlerden kaçmadı. Musk, X'in sahibi olduğu için İsrail'in yaptığı katliama milyonlarca veri ile bire bir tanık oluyor. Netenyahu'nun yalanlarını yutmadığını daha önce de doalylı yollardan belli etmişti.

Gazze Şeridi'ndeki soykırımın baş sorumlularından Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'da ABD Kongresi'nde konuştuğu sırada Kongre üyeleri ayakta alkışladı.

Soykırım ortakları olan İsrailli askerleri yanında getirerek Kongre üyelerine alkışlatan Netanyahu, konuşma yaptığı sırada ABD Kongresi'ndeki üyeler tarafından konuşması sıkça alkışlarla kesildi.

İran'a yönelik tehditler savuran ve Hamas'ı suçlayan Netanyahu, “ABD ve İsrail birlikte durmalı” diyerek Gazze'deki soykırım için açıkça destek istedi.

ELON MUSK DA ORADAYDI

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da Kongre'de soykırımcı Netanyahu'nun katliam çağrılarını dinleyen konuklar arasındaydı. Elon Musk da Siyonist çete tarafından satın alınan Kongre üyeleri gibi Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce de İsrail'i ziyaret eden Elon Musk'ın Netanyahu'yu alkışladığı görüntüler kameralara yansıdı. Musk'ın soykırımcı Netanyahu'yu ayakta alkışlaması büyük tepkilere neden oldu.