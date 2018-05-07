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Ayaklarda görülen cilt sorunları bir hastalık belirtisi mi?

Tüm gün ayakkabı içinde kalan vücudun tüm ağırlığını taşıyan ayaklarda birçok cilt ve tırnak hastalığı oluşabiliyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:40
Ayaklarda görülen cilt sorunları bir hastalık belirtisi mi?

MANTAR

En sık parmak aralarında olmakla beraber ayağın her yerinde görülebilmektedir. Ayakkabı içinde nemli kalma, aşırı terleme, sıcak hava, dolaşım bozuklukları, diyabet gibi hastalıklar mantar enfeksiyonunu kolaylaştırmaktadır. Parmak aralarında görüldüğünde nemin çok olmasından dolayı genellikle beyazımsı kabarıklık şeklinde ya da deri dökülmesi şeklinde belirti vermektedir. Ayak tabanında oluşan mantar enfeksiyonları ise daha kuru ve kepekli lezyonlar şeklindedir. Tedavinin yanı sıra hep aynı ayakkabıyı kullanmamak, her gün çorap değiştirmek, nemi emmesi için pamuklu çorap tercih etmek, banyolardan sonra parmak aralarını ve ayağı kurulamaya dikkat etmek gerekmektedir. Tırnaklarda da mantar enfeksiyonu sık görülmektedir. "Onikomikoz” da denilen tırnak mantarı meydana geldiğinde tırnak normal saydamlığını ve sertliğini kaybetmektedir. Sağlıksız ortamlarda yapılan manikür ve pedikür işlemleri, sıkı ayakkabıların yaptığı travma, spor salonları gibi ortak kullanım alanları tırnak mantar oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir.

NASIR

Nasır, ayaktaki kemik çıkıntılarının sürekli basıya maruz kalmasıyla derinin kalınlaşması sonucu oluşmakta ve bu da ağrıya sebep olmaktadır. Baskı ve sürtünmenin fazla olduğu sporcularda, uzun yürüyüş yapanlarda ve kemiklerinde şekil bozukluğu olan kişilerde daha fazla görülmektedir. Tedavi edildikten sonra tekrarlanmaması için uygun ayakkabılar tercih edilmeli ve kemik çıkıntılarına nasır önleyici yastıkçıklar kullanılmalıdır.

TIRNAK BATMASI

Tırnağın yan köşelerinin yumuşak doku içine gömülmesiyle oluşmaktadır. Yanlış tırnak kesimi, ucu sivri dar ayakkabılar, travma gibi sebepler oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Ağrı ve kızarıklıkla başlar ve dolama olarak bilinen enfeksiyon eklenmesiyle akıntılı ve ödemli bir hal alabilmektedir.

BASI VE SÜRTÜNME

Ayaklarımızda bası ve sürtünmeye bağlı sıvı dolu kabarcıklar görülebilmektedir. Halk arasında su toplaması olarakta bilinmektedir. Bunlar; özellikle sıkı ya da sert ayakkabıların kullanımında, fazla yürüme gibi durumlarda oluşmaktadır.

VİRAL SİĞİLLER

Siğiller kalınlaşmış deri renginde, bazen üzerinde siyah noktalanmalar görülebilen ciltten kabarık lezyonlardır. Ayak tabanlarında özellikle basınç noktalarında daha fazladır. Bulaşıcı viral bir hastalık olduğu için çok sayıda olabilmektedir. Havuz gibi ortak kullanılan alanlar, ıslaklık ve nem siğil oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir.

YAĞ FITIĞI

Ayağı yere basınca topukta görülen deri rengindeki çıkıntılardır. Genellikle önemli olmasa da ayakta uzun süre kalanlarda ağrı yapabilmektedir. Topuktaki basıncı azaltmak için tabanlık kullanmak faydalı olmaktadır.

AYAK KOKUSU

Ayakların fazla terlemesi ve ayakkabı içinde uzun süre kalması derinin pH değerini etkileyerek bazı bakterilerin üremesini sağlamaktadır. Bu bakterilerin ürettiği birtakım bileşikler de kötü ayak kokusuna sebep olmaktadır.

SAĞLIKLI AYAKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER;

- Ayak temizliğine dikkat etmek,

- Tırnakları çok kısaltmadan düz kesmek,

- Uygun ayakkabı ve pamuklu çorap giymek,

- Düzenli olarak ayak muayenesi yapmak çok önemlidir.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:40
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