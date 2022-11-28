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Yerel Ayakkabısını çıkarırken kafa üstü düşen yaşlı adam öldü
Yerel

Ayakkabısını çıkarırken kafa üstü düşen yaşlı adam öldü

Samsun'da ekmek alıp evine gelen yaşlı adam, ayakkabısını çıkarırken düşerek kafasını merdivenlere çarpıp hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 19:04:00 -
Ayakkabısını çıkarırken kafa üstü düşen yaşlı adam öldü

Samsun'da ekmek alıp evine gelen yaşlı adam, ayakkabısını çıkarırken düşerek kafasını merdivenlere çarpıp hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. (82) bakkaldan ekmek alıp evine döndü. Evin girişinde ayakkabısının birini çıkartıp diğerini çıkarmak isteyen yaşlı adam, dengesini kaybederek yere düşüp kafasını merdivene çarptı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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