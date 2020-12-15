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Kadın - Aile Ayakkabım vuruyor ne yapmalıyım?
Kadın - Aile

Ayakkabım vuruyor ne yapmalıyım?

Yeni ayakkabının vurmasına çözüm | Yeni aldığınız bir ayakkabıyı giydiğinizde ayağınızı vuruyorsa; bu durum bir hayli can sıkıcı olabilir. Bu sorundan kurtulmanın bir yolunun bulunup bulunmadığı ise merak konusu. Peki, vuran ayakkabı için çözüm var mı? | Vuran ayakkabı nasıl giyilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:42:00 -
Ayakkabım vuruyor ne yapmalıyım?

Beğenip deneyerek aldığınız bir ayakkabı ayağınızı vuruyorsa moralinizin bir hayli bozulması normal. Beğenmenize rağmen ayağınızda sızılara sebep olan bir ayakkabıyı nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, vuran ayakkabı sorunu nasıl çözülür?

Ayakkabım vuruyor ne yapmalıyım?

Ayakkabınız özellikle arka kısımdan rahatsızlık veriyorsa yapacağınız işlem çok kolay. Ayağınızın arka kısmına yara bandı yapıştırarak ayakkabınızın canınızı yakmasının önleyebilirsiniz.

Ayağınızın ayakkabı içerisindeki sürtünmesi azaltmak için bebek pudrası kullanabilirsiniz. Ayakkabınızı giymeden önce içerisine pudra serperek sızlayan ayaklara son verebilirsiniz.

Ayakkabınız ayağınızı sıkıyorsa yapmanız gereke işlem çok kolay. Son derece kalın bir çorap giyin. Ardından sorun yaşadığınız ayakkabıları ayağınıza geçirin. Fön makinesini alın ve ayağınızı sıkan kısımlara tutun. Isıyla birlikte ayağınızı sıkan kısımlar gevşeyecektir.

Ayakkabı ayağınızda en çok nereyi rahatsız ediyorsa; o bölgelere deodorant sürebilirsiniz. Elbette bu yöntemi ayakkabıyı çorapsız giyecekseniz tercih edebilirsiniz.

Buzdolabı poşetinin içerisine su doldurun. Bu poşetleri ayakkabınızın içerisine yerleştirin. Ardından ayakkabınızı güzelce bir başka poşete sarın ve derin dondurucuya kaldırın. Ayakkabınızı 24 saat kadar buzlukta bekletin. Derin dondurucudan çıkaracağız ayakkabıyı daha kolay giymeye başlayacaksınız.

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