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Yerel Ayakkabı dükkanı kullanılamaz hale geldi
Yerel

Ayakkabı dükkanı kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ayakkabı dükkânı, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 06:51:00 -
Ayakkabı dükkanı kullanılamaz hale geldi

Yangın, Ordu’nun Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi, 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı ayakkabı dükkânında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınırken, iş yerinin büyük bir kısmı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olası bir kaza durumunda ise sağlık ekipleri olay yerinde bekledi.

Vatandaşların panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı

Diğer yandan yangının başladığı ana tanıklık eden mahalle sakinlerinin yaşadıkları panik ise, yangını çeken cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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