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Ayakkabı bağcıklarını böyle temizleyin

Ayakkabı bağcığı nasıl temizlenir? Ayakkabı bağcığını temizlemek için ne yapmak gerekir?

18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:30
Ayakkabı bağcıklarını böyle temizleyin

Yağmurlu havalar, çamurlu yerler ve yakıt dumanları ayakkabıların kirlenmesine yol açan  çevresel faktörlerdir. Özellikle de açık renkli ayakkabı bağcıkları kirlenmeye oldukça elverişlidir. Bu gibi durumlarda kirler bağcığa işlemeden, iki günde bir temizleme işlemi yapılmalıdır.

Peki, bu temizleme işleminde neler kullanılabilir?

KARBONATLA BAĞCIK TEMİZLEME

Bağcıkları sıcak suyun içerisinde bir müddet bekletin. Daha sonra bağcıkları elinize alın ve üzerine bir tatlı kaşığı karbonat sürün. Yaklaşık 5 dakika kadar ovaladıktan sonra bağcıkları soğuk sirkeli suyun içerisinde 30 dakika bekletin. Daha sonra kurumaya bırakın. Bu yöntemle bağcıklarınızın tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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