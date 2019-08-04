Ayak mantarı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi tedavi yöntemleri uygulanır?

Ayak mantarı, adından anlaşılacağı üzere mantarların sebep olduğu bir tür deri rahatsızlığıdır. Birçok insan ömründen bir defa bu rahatsızlığı çekmiştir. Birçok mantar türü gibi ayak mantarı da, sıcak, karanlık ve nemli ortamları sevmektedir. Hiç şüphesiz ayaklarımız da mantarların en çok sevdiği bölgelerden biridir. Dar ve kapalı ayakkabı kullanımı, ayakların aşırı terlemesi, yıkandıktan sonra kurulanmaması, nemli çorap giyilmesi mantar oluşumunu tetikler. Ayak mantarlarını bulaşıcı olması da bu hastalığın hızla yayılmasına sebebiyet verir. O nedenle, başkasını giydiği çorap, terlik ve ayakkabı giyilmemelidir. Ayak parmakları arasında yarılmalar, kızartı, kaşıntı dökülme ve kepeklenme en büyük belirtileri arasındadır. Ayakların bol ve düzenli bir suyla yıkanması mücadelede başat faktördür. Havalı ayakkabılar giymek ve ayağı bol bol havalandırmak da hastalığın tedavi sürecinde etkindir. En önemlisi de bir cildiye uzmanına görünmek ve doktor tedavisini aksatmadan uygulamaktır.